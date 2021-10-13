Тегеран, 13 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Новые отечественные системы были успешно запущены в ходе военных учений Modafe'an-e Aseman-e Велаят (защитники неба под опекой высшей власти) в центральных пустынях Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 октября.

12 октября в Иране стартовали маневры, совместно проводимые силами противовоздушной обороны, воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и военно-воздушными силами армии Ирана.

«Система ПВО иранской армии Mersad-16 и система «Табас» воздушно-космических сил КСИР поразили все цели средней дальности в ходе совместных учений», — сообщил командующий штабом ПВО Ирана. Бригадный генерал Кадер Рахимзаде заявил, что новые системы были полностью разработаны иранскими экспертами.

Также выступая перед журналистами в кулуарах учений, командующий армией генерал-майор Аброльрахим Мусави заявил, что противовоздушная оборона иранской армии, воздушно-космические силы КСИР и, прежде всего, база ПВО Хатам аль-Анбия полностью готовы защитить страну перед лицом любой угрозы.