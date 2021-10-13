Тегеран, 13 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. 12 октября в городе Махаллат, расположенном в центральной провинции Маркази (Иран), открылась 13-я Международная выставка иранского камня (Iran Stone Expo). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Выставка проводится в течение четырех дней на площади 90 000 квадратных метров с выставочной площадью 24 000 квадратных метров», — сообщил исполнительный директор 13-й Международной выставки иранского камня Мохаммад Халладжян.

Он отметил, что в этом мероприятии приняли участие около 400 отечественных и зарубежных компаний, из которых 95% являются отечественными. Халладжян подчеркнул, что на выставке представлено более 20 000 тонн камней из 300 шахт.

Исполнительный директор сообщил, что в этой международной выставке приняли участие компании из Индии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Таджикистана, Бангладеш и Катара.

Согласно официальной статистике, иранская каменная промышленность обладает высоким потенциалом, надлежащими запасами, цветовыми вариациями и превосходным качеством по сравнению с конкурентами, однако отрасль нуждается в значительной поддержке для реализации этого потенциала.