Тегеран, , 08:01 — REGNUM 12 сентября президент Национального совета Швейцарии Андреас Эби на встрече с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом в Тегеране рассмотрел возможные пути расширения двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее Андреас Эби также встретился со спикером парламента Ирана Мохаммедом Бакером Калибафом. В ходе встречи обе стороны обсудили проблемы продовольственной безопасности. Представители двух стран также выразили надежду на расширение сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Главы комиссий парламента Ирана по сельскому хозяйству и национальной безопасности также встретятся с председателем Национального совета Швейцарии.

Президент Национального совета Швейцарии Андреас Эби прибыл в Тегеран по приглашению Сейеда Низамуддина Мусави, спикера председательствующего совета иранского парламента, с целью поиска новых путей расширения двустороннего сотрудничества.