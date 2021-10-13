Тегеран, 13 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм «Ава» режиссера Сасана Карими получил две награды Международного женского кинофестиваля Imagine в Соединённых Штатах Америки (США). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 октября.

На официальном сайте фестиваля представлена следующая информация: «Международный женский кинофестиваль (ITWIFF) — это женский кинофестиваль в Нью-Йорке, целью которого является расширение возможностей и ознакомление аудитории с работами независимых и начинающих женщин-кинематографистов со всего мира».

Иранский короткометражный фильм под названием «Ава» получил награду за лучший короткометражный фильм и лучшую мужскую роль. Фильм ранее участвовал в кинофестивале Taos Shortz, и предполагается, что он также будет показан на кинофестивале MENA.

В текущем году Международный женский кинофестиваль (ITWIFF) проходил с 24 сентября по 6 октября.