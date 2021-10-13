Тегеран, , 08:09 — REGNUM 12 октября генеральный директор департамента министерства иностранных дел Исламской Республики Иран по Западной Азии заявил, что в ближайшее время в Тегеране состоится встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В настоящий момент ведётся дипломатическая борьба за понимание событий в Афганистане и оказываемое воздействие на его будущее», — написал в твиттере генеральный директор департамента Западной Азии министерства иностранных дел Ирана Расул Мусави.

«Разные страны продвигают свою дипломатию в различных механизмах», — отметил он, подчеркнув, что будущее Афганистана заключается в региональном сотрудничестве с соседями. Мусави также сообщил, что в ближайшем будущем в Тегеране состоится встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.

Официальный представитель МИД Саид Хатибзаде также заявил, что министры иностранных дел соседних с Афганистаном стран на предыдущей встрече договорились провести следующую конференцию в Тегеране. Он отметил, что Российская Федерация также будет представлена на следующей встрече по предложению иранской стороны.