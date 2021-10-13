Тегеран, 13 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. 12 октября глава и члены Парламентской группы дружбы Иран-Пакистан встретились с министром внутренних дел Пакистана на второй день визита в Исламабад, обсудив с ним двусторонние отношения и приграничное сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Парламентская делегация Ирана во главе с Ахмадом Амирабади Фарахани встретилась с главой МВД Пакистана Шейхом Рашидом Ахмедом в здании министерства внутренних дел в Исламабаде.

На встрече также присутствовали члены Парламентской группы дружбы Иран-Пакистан и должностные лица министерства внутренних дел Пакистана, а также посол Исламской Республики Иран в Исламабаде Мохаммад Али Хоссейни.

Обе стороны обсудили последние события в двусторонних отношениях Ирана и Пакистана, экономическое сотрудничество, трансграничную торговлю и укрепление пограничного контроля.

Глава иранской делегации поблагодарил правительство и парламент Пакистана за организацию парламентской группы дружбы двух стран и передал свои соболезнования в связи с трагическим землетрясением в пакистанской провинции Белуджистан, которое привело к человеческим и финансовым потерям.

Подчеркнув важность двусторонних отношений, министр внутренних дел Пакистана заявил, что Исламабад привержен укреплению сотрудничества с Тегераном, в частности в области приграничной торговли.