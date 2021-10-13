Москва, 13 октября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Праздники в ноябре в этом году удлинятся за счёт дополнительных выходных дней, всего гражданам России предстоит отдыхать четыре дня подряд в начале ноября. Об этом 13 октября пишет «Российская газета».

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Длинные выходные стали возможны благодаря утверждённому Минтрудом графику, с переносом одного из праздничных дней со 2 января на 5 ноября. Таким образом, нерабочими в этом году стали 4,5, 6 и 7 ноября. Кроме того, накануне длинных праздничных дней будет короткий рабочий день. Продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих праздничным дням, укорачивается на час.

Если кто-то из граждан России запланировал свой отпуск на начало ноября, то их ожидает приятный сюрприз: если отпускные дни совпадут с праздничными, то отпуск удлиняется на количество праздничных дней. В этом году отпуск может увеличиться на один день, если совпадёт с днём 5 ноября.

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