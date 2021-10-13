Тегеран, 13 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. 12 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел виртуальную встречу с рядом иранский граждан, проживающих в Соединенных Штатах и Канаде, чтобы услышать об их проблемах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахян подчеркнул важность содействия оказанию консульских услуг иранцам путем разработки программных приложений и объединения усилий.

Он отметил, что министерство иностранных дел Исламской Республики намерено оказать любую помощь тем иранцам, которые сомневаются в том, возвращаться ли домой из-за ядовитой пропаганды в иностранных средствах массовой информации.

Высокопоставленный дипломат заявил, что министерство иностранных дел и представительства Исламской Республики Иран служат убежищем для всех иранцев, отметив, что даже те иранцы, которые совершили преступления, имеют право на получение консульских услуг.