Хабаровск, 13 октября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Правительство Хабаровского края договорилось с Мосгортрансом о поставке трамваев в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе городской мэрии.

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Идёт оформление документов на передачу девяти вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

«Конкурс на доставку планируем провести в январе следующего года. Ожидаем, что их привезут в марте-апреле. Все трамваи, которые поступят, не новые, однако они значительно свежее хабаровских, которым по 25−35 лет», — пояснили в мэрии.

Также отмечается, что прорабатывается вопрос с Мосгортрансом о выделении ещё десяти трамваев для Хабаровска. Заявку правительство края уже направило в столицу страны. Если её согласуют, то парк электротранспорта в городе будет значительно обновлен уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка Ростовской области на инфраструктурный проект по модернизации городского трамвая в Ростове-на-Дону была одобрена правительственной комиссией по региональному развитию в РФ.