Якутск, 13 октября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Ведущий бухгалтер учреждения культуры в якутском городе Мирный в течение длительного времени вносила недостоверные сведения, начисляя себе зарплату. Таким образом женщина похитила более одного миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Prokuror-kaluga.ru Мошенница работала в полиции бухгалтером

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Махинации женщина осуществляла с мая 2019 года по август 2020. Её признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ст. 159 УК РФ). Суд приговорил бухгалтера к трём годам лишения свободы условно. С неё также взыскан ущерб, нанесённый учреждению культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Якутии была осуждена бывший бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и отчетности отдела МВД РФ по Ленскому району. Она похитила около 3 млн рублей, присваивая деньги, выделенные из федерального бюджета на нужды районного отдела полиции.