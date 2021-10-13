Иркутск, 13 октября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. После нескольких аварийных посадок самолётов в руководстве авиакомпании «СиЛА» произошли кадровые перестановки — учредители отправили в отставку генерального директора Андрея Богданова, а также понизили в должности директора лётной службы Дмитрия Колокольцева, сообщается 13 октября на сайте авиаперевозчика.

Пресс-служба главы Республики Алтай и правительства Республики Алтай Пассажиры Сибирской авиакомпании («СиЛА») и самолет L-410 в аэропорту Горно-Алтайска

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«Причиной кадровых изменений стали недавние авиапроисшествия. Команда опытных руководителей предпримет все меры для обеспечения безопасности полётов, устранения выявленных надзорными ведомствами недостатков», — пояснили в авиакомпании.

С 6 октября руководителем авиакомпании «Сибирская Лёгкая Авиация» назначен Владимир Никифоров, который до этого был первым заместителем генерального директора авиакомпании «Ангара», также работал генеральным директором АО «Международный Аэропорт Иркутск».

Лётную службу в авиакомпании возглавил Николай Давыдов — опытный пилот гражданской авиации, ранее возглавлял авиапредприятия Иркутской области и Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет L-410 авиакомпании «СиЛА» упал недалеко от районного центра посёлка Казачинское в Иркутской области во время второго захода на посадку. Как сообщил представитель авиакомпании, причиной аварии стал отказ техники, о котором экипаж самолёта сообщил диспетчеру.