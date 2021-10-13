Париж, , 05:40 — REGNUM Французские активисты Greenpeace потребовали от властей отказаться от складирования радиоактивных отходов в России. Протестная акция прошла 12 октября в Париже перед зданием промышленной компании Orano.

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«Россия не должна быть радиоактивной помойкой Франции! Французское правительство должно выступить против такой практики и предотвратить загрязнение своей промышленности за пределами наших границ», — говорится в заявлении экоактивистов.

Во время акции они надели защитные костюмы и выставили перед зданием Orano 15 металлических бочек с изображением символа радиационной опасности.

В своём заявлении группа призвала министерство окружающей среды Франции реклассифицировать переработанный уран как отходы и организовать его долгосрочное хранение в стране, а не отправлять запасы на объект в Сибири для преобразования в ядерное топливо.

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