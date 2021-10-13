Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Чиновников из администрации экс-президента США Дональда Трампа заподозрили в присвоении дорогих подарков, предназначавшихся для иностранных гостей. Об этом 13 октября передает NBC News.

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Управление генерального инспектора госдепартамента США начало расследование с целью установить, не могли ли чиновники из администрации Трампа забрать домой подарки из хранилища госдепа. Уточняется, что подарки предназначались членам делегаций стран «Большой семёрки». Саммит G7 должен был состояться в 2020 году, но был отменён из-за пандемии коронавируса.

В качестве подарков были приготовлены кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью или подписями президента США и первой леди. По установленным правилам, подарки, вручённые официальным лицам США, регистрирует отдел госдепа. Подарок может быть передан в нацархив, либо в любое госучреждение, либо его можно выкупить, компенсировав стоимость минфину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенаторы-республиканцы выступили против выдвижения Трампа на пост президента США.

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