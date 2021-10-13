Благовещенск, 13 октября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. В нескольких районах Амурской области медленно идёт прививочная кампания от COVID-19. Глава региона Василий Орлов распорядился ускорить темпы вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе правительства области.

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По мнению Василия Орлова, темпы вакцинации от CОVID-19 в Приамурье остаются низкими. Первый компонент вакцины получили 265 тыс. амурчан (63,6% от плана), второй компонент — 232 тыс. (48%). Получил регион 393 560 доз для прививок, в ближайшее время будут доставлены ещё 24 000.

Меньше всего привитых жителей в городе Райчихинске, Мазановском и Зейском районах, самые высокие показатели — в Селемджинском, Шимановском, Белогорском и Благовещенском районах.

В то же время санавиацией вывозят пациентов с коронавирусной пневмонией из отдаленных поселений Зейского района, отметила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

«Темпы вакцинации необходимо усилить. С 18 октября мы вынуждены ввести в Приамурье систему QR-кодов, чтобы приостановить распространение заболевания. Если этого окажется недостаточно, возможно, придется вводить дополнительные ограничения. Ситуация с коронавирусом сохраняется напряженной во многих регионах. В Бурятии, к примеру, уже вернули самоизоляцию для невакцинированных жителей старше 65 лет», — предупредил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области не считают действенной мерой против распространения COVID-19 введение QR-кодов для посещения заведений общественного питания, кинотеатров, фитнес-клубов и других мест массового скопления людей. Амурчане возмущены, многие увидели в этих ограничениях принуждение к вакцинации.