Оттава, , 05:10 — REGNUM Канада готова впустить на свою территорию 40 тыс. беженцев из Афганистана, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо на своей странице в Twitter.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Канада примет 40 тыс. беженцев, и мы настоятельно призываем других активизировать свои усилия по безопасному расселению беженцев», — заявил он.

Трюдо добавил, что Канада примет не только афганцев, сотрудничавших с западными странами во время оккупации Афганистана, и их семьи, а также и тех, кто попадает под критерии канадских гуманитарных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент США Джо Байден вдвое увеличил квоту на прием беженцев на 2022 финансовый год. Таким образом, Соединенные Штаты намерены принять не более 125 тыс. беженцев из различных стран. Причем 10 тыс. приходится на страны Европы и Центральной Азии.