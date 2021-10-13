Владивосток, 13 октября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Во Владивостоке открыли центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Твой Маяк». Специалисты будут помогать скорейшей социализации детей с особыми образовательными потребностями в обществе, способствовать их социальной защищенности и разрешению всевозможных проблем, затрагивающих их интересы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе правительства региона.

У психолога

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В штате центра — девять человек. С детьми, их родителями, опекунами и учителями готовы работать педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, психологи. Это профессионалы с большим опытом и молодые перспективные специалисты.

«Это единственный подобный центр в Приморье. Его первоочередная задача — оказание помощи детям, которые испытывают трудности в обучении, усвоении общеобразовательной программы, социализации и развитии. Мы рассчитываем, что эта помощь будет очень эффективной и результативной, поскольку именно здесь сегодня сходятся наука и практика», — сказала начальник отдела охраны прав детей министерства образования Приморья Евгения Бик.

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи открыли на базе краевого института развития образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021—2025 годах в Якутии будет реализовываться программа по охране психологического здоровья населения. Её проект представила на марафоне «Здоровье женщин — благополучие нации» третьего Евразийского женского форума вице-премьер республики Ольга Балабкина.