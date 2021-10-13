Гонконг, Китай, 13 октября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Один человек погиб, пятеро пострадали при обрушении на Гонконг 18-го в этом сезоне тихоокеанского тайфуна «Компасу (перевод с японского «циркуль»). Об этом 13 октября сообщил департамент информации местного правительства.

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Восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале был объявлен метеорологами 12 октября. Уточняется, что действие предупреждения будет сохраняться до полудня 13 октября. Это означает отмену утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже, приостановление работ в порту, закрытия всех образовательных учреждений, банков и госучреждений.

Кроме того, были приостановлены паромное и автобусное сообщение, а в международном аэропорту Чеклапкок отменён ряд авиарейсов. Это уже второй тайфун в Гонконге за последние три дня. До этого, 10 октября, Гонконг попал в зону воздействия тропического шторма «Лайонрок». Восьмой сигнал штормового предупреждения действовал 22 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что юг Китая готовится к приходу тайфуна «Компасу».