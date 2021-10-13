Гавана, , 05:04 — REGNUM Российский вице-премьер Юрий Борисов встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и обсудил сотрудничество между странами, сообщает газета Granma.

Флаг Кубы GregMontani

Отмечается, что стороны во время встречи отметили «прекрасное состояние отношений» между Москвой и Гаваной. На переговорах обсуждались вопросы экономического, торгового и финансового сотрудничества. Также президент Кубы поблагодарил Россию за поставки вакцин против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава МИД Кубы Бруно Родригес поблагодарил Россию за поставки гуманитарной помощи. В ходе его встречи с российским министром иностранных дел подчеркивалось, что Москва и Гавана продолжать укреплять сотрудничество между странами.

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