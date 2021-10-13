Мемфис, США, 13 октября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Не менее двоих сотрудников почты погибли в результате стрельбы в американском городе Мемфис (штат Теннесси), передал телеканал ABC со ссылкой на Федеральное бюро расследований.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Они стали жертвами нападения своего коллега, который также был найден мертвым. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специализированный портал Gun Violence Archive распространил информацию том, что на минувших выходных в результате перестрелок в США погибли 109 человек.