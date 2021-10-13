Якутск, , 05:03 — REGNUM Руководитель департамента внутренней политики Якутии Михаил Слепцов освобождён от должности. Причиной его увольнения глава региона Айсен Николаев назвал переход на другую работу, сообщается 13 октября в его официальном телеграм-канале.

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Глава республики также осуществил два назначения. Теперь департаментом внутренней политики региона будет руководить Александр Трофимов, ранее работавший в должности заместителя главы Нерюнгринского района. Департамент по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства Якутии возглавит экс-председатель Намского совета депутатов Иван Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявший департамент по местному самоуправлению администрации главы и правительства Якутии Руслан Платонов освобождён от должности указом главы региона Айсена Николаева. В соцсетях высказывалось мнение, что отставка стала результатом проигрыша в Якутии «Единой России» на выборах в Госдуму.