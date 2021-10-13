Владивосток, 13 октября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. В Приморье на реализацию программы «Доступная среда» в 2021 году выделено 70,5 млн рублей. Около 42 млн из них направили на обеспечение безбарьерной среды в учреждениях социальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что значительная часть из общего объёма средств — более 19 млн рублей — израсходована на компенсацию расходов за адаптацию жилья для инвалидов.

«В этом году выплаты получили 88 человек. Размер компенсации варьируется: от 20 тысяч рублей на установку видеодомофонов до 400 тысяч рублей на приобретение подъемников», — пояснили в минтруде и соцразвития Приморья.

Продолжается обучение специалистов, работающих с инвалидами по слуху и русскому жестовому языку.

За пять лет необходимые навыки общения со слабослышащими людьми получили более 70 человек. Это специалисты учреждений социального обслуживания и учреждений физкультуры и спорта, в которых занимаются инвалиды, социальные работники, оказывающие услуги на дому.

Три года назад объекты центра занятости населения начали подключать к сурдо-онлайн-переводчику для оказания услуг инвалидам с нарушением функции слуха. Сегодня такая услуга есть во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем.

Важный сегмент «Доступной среды» — дистанционное образование для детей-инвалидов. Таким школьникам обеспечивают доступ к электронным образовательным системам. Приобретаются оборудование и мебель для оснащения учебных мест детей-инвалидов на дому. В 2021 году на эти цели направлено более 12 млн рублей.

С 2014 года на реализацию программы направлено 497 млн рублей. 1118 объектов адаптированы для маломобильных граждан. До конца этого года их число возрастет до 1126. Доля доступных объектов в крае составит 64%».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области маломобильных постояльцев Заларинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов перевели в новый жилой корпус. В рамках реализации инициативы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» 150 граждан пожилого возраста и инвалидов теперь имеют возможность жить в улучшенных условиях, переселившись из старого, не отвечающего всем условиям законодательства здания.