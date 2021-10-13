Пекин, 13 октября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» продолжил лидировать в прокате материкового Китая, показали данные информационной сети China Movie Data за 11 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

При кассовых сборах за указанный день в размере 101,83 млн юаней ($15,79 млн) общие кассовые сборы фильма составили почти 4,22 млрд юаней. Еще один фильм патриотической тематики «Я и поколение моих родителей» занял второе место в чарте, завершив день с более чем 18 млн юаней. Общие кассовые сборы составили 1,2 млрд юаней.

На третьем месте оказался фильм «Пловцы» с кассовыми сборами за 11 октября в размере около 1,46 млн юаней.