Пекин, 13 октября, 2021, 04:40 — ИА Регнум. В Китае насчитывается более 6,67 млн га бамбуковых лесов с годовой производительностью почти 320 млрд юаней (около $49,6 млрд), сказал чиновник Национального управления лесного хозяйства и пастбищ Хуан Чжэнцю, передает 12 октября агентство Синьхуа.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Мангианское письмо на кусочке бамбука

Площадь бамбуковых лесов Китая, накопление бамбука, качество бамбуковых изделий, прибыль и экспорт являются одними из лучших в мире, сказал Хуан на пресс-конференции по случаю 11-го Китайского культурного фестиваля бамбука, состоявшегося 12 октября.

11-й Китайский культурный фестиваль бамбука запланирован с 19 по 21 октября в городе Ибинь провинции Сычуань на юго-западе Китая.

В этом году на фестиваль будут приглашены представители департаментов управления отраслью, ключевых областей производства бамбука, научно-исследовательских институтов, предприятий и международных специалистов, которые соберутся вместе, чтобы обсудить и внести предложения по развитию бамбуковой промышленности.

В то же время культурный фестиваль бамбука также будет посвящен демонстрации нового оборудования, передовых процессов и новых продуктов бамбуковой промышленности Китая.

В общей сложности 128 предприятий из 15 провинций в ключевых районах производства бамбука в Китае примут участие в онлайн‑ и офлайн-выставках. В ходе фестиваля будет проведено двенадцать мероприятий, в том числе шесть основных мероприятий, таких как церемония открытия и форум на высшем уровне, и шесть специальных мероприятий, таких как выставка каллиграфии из бамбука и выставка фотографий бамбука.

Первый культурный фестиваль Бамбука состоялся в 1997 году. 11-й Китайский культурный фестиваль бамбука должен был состояться в первой половине 2020 года, но был перенесен на этот год из-за COVID-19.