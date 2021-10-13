Лхаса, Китай, 13 октября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Тибетский автономный район Юго-Западного Китая в этом году продвигает скрининг врожденных пороков сердца среди людей в возрасте 18 лет и младше, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

Göran Höglund (Kartläsarn) Лхаса. Тибет

На сегодняшний день в Тибете прошли лечение 188 таких пациентов, сообщило региональное правительство на своем вебсайте. Врожденный порок сердца является наиболее распространенным типом сердечного заболевания среди новорожденных. Заболеваемость этим заболеванием этом горном регионе выше, чем в среднем по стране из-за особых географических и климатических условий, в том числе недостатка кислорода.

На средней высоте более 4500 метров в городе Нагчу наблюдается более высокая заболеваемость этим заболеванием по сравнению с другими районами Тибета, и к настоящему времени было пролечено 102 пациента. Официальный представитель региональной комиссии здравоохранения Лю Чжун заявил, что регион продолжит усиливать скрининг и лечение врожденных пороков сердца.

Регион также будет искать дополнительную кадровую и финансовую поддержку со стороны других регионов провинциального уровня, централизованно управляемых государственных предприятий и благотворительных организаций, добавил Лю.