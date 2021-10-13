Якутск, 13 октября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В Якутии расширяют возможности обеспечения жителей отдалённых территорий продуктами питания. С этой целью грузы начали доставлять с помощью малой авиации, а в посёлке Белая Гора открыли торгово-логистический центр компании «Якутоптторг», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе правительства региона.

Uainfo.org Цены на продукты

Читайте также: Жители севера Якутии рады четверти кочана капусты и ста граммам винограда

В Арктических районах восстановили авиаплощадки, на которые могут приземляться самолёты с продовольствием. Там, где такой возможности нет, продукты сбрасывают с самолёта на парашютах. Таким образом доставка была осуществлена 12 октября в труднодоступные посёлки Аллаиховского района.

Что касается торгово-логистических центров, то их в 2021 году также откроют в посёлках Усть-Куйга Усть-Янского района и Черский Нижнеколымского района. Жители Белой Горы, где он уже появился, довольны ценами на продовольствие. Картофель на базе «Якутоптторга» продают по цене 74 рубля за кг, лук — по 75 рублей, арбузы и дыни — по 140 рублей.

«Если раньше стоимость продуктов обходилась в 609 рублей за килограмм, то по новой схеме стоимость понижается до 168 рублей. Это огромная экономия для нас», — рассказали жители посёлка.

Как сообщало ИА REGNUM, пока ситуация в некоторых населённых пунктах Якутии такова, что их жители радуются даже скромным доставкам продовольствия. Так, в село Джаргалах Эвено-Бытантайского национального района 11 октября «Зелёным рейсом» доставили продовольствие. После того как овощи и фрукты разделили на 59 семей, каждой досталось по четверти кочана капусты, сто граммов винограда, три морковки, три-четыре яблока и 12 кг картофеля.