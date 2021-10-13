Владивосток, 13 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Приморье в 2022 году продолжится реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планируется отремонтировать более 100 км трасс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе правительства региона.

Cap.ru Ремонт дороги

Читайте также: Нацпроект изменил ситуацию на дорогах в городах

Отмечается, что дороги, включенные в нацпроект, выбрали во время общественных обсуждений проекта бюджета Приморья 12 октября. Таким образом, в будущем году в Приморье отремонтируют 49 км региональных трасс и 45 км дорог в пределах Владивостокской агломерации.

В этом году по нацпроекту было отремонтировано около 100 км дорог, работы на объектах практически завершены.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что россияне ожидают от реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» улучшения комплексного качества дорожной сети.

«И в данном случае под качеством дорожной сети понимается не только ее наличие и возможность по ней передвигаться. Под качеством дорожной сети уже сейчас граждане понимают всю дорожно-транспортную инфраструктуру: и покрытие сотовой связью, и грамотное управление потоками, и развитые придорожные сервисы, в том числе заправочную сеть, позволяющую обслуживать все виды транспортных средств, имеющиеся на дорогах нашей страны», — подчеркнул Когогин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском полностью завершились ремонтные работы на объектах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На трёх региональных дорогах ещё ведутся ремонты, срок их окончания установлен на 1 ноября.