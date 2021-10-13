Киев, 13 октября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева избрал для председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о «схемах» импорта угля с Донбасса. Об этом говорится в оглашённом 12 октября решении суда.

Zagittya.com.ua Виктор Медведчук

«Применить меру пресечения круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 года включительно», — сказала судья во время заседания.

Таким образом, суд отказал прокурорам в удовлетворении их ходатайства. Они просили для политика арест с альтернативой залога в миллиард гривен (почти $38 млн).

Напомним, 8 октября Служба безопасности Украины предъявила Медведчуку новое подозрение, обвинив его в «содействии деятельности террористической организации». Речь идёт об организации поставок угля из Донецкой и Луганской Народных Республик в 2014 году, когда Украина оказалась на грани энергетического кризиса.

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Глава ОПЗЖ после оглашения суда сказал журналистам, что в отношении него «имеет место преступная фабрикация очередного уголовного дела».