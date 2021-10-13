Южно-Сахалинск, 13 октября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Депутаты Сахалинской областной думы в очередной раз подняли вопрос о выпадающих из бюджета островного региона доходах в связи с перераспределением налогов от нефтегазового проекта «Сахалин-2». Налоговую несправедливость народные избранники обсудили на заседании профильного комитета 13 октября, сообщило ИА «Сах.ком».

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Поедание пирога

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С 2018 года налоги, поступающие от проекта «Сахалин-2», распределяются по принципу — 25% поступают в бюджет области, 75% уходят в федеральную казну. Депутаты Сахалина считают такое деление «налогового пирога» несправедливым и просят Москву оставлять островному региону 75% налогов от нефтегазового проекта.

При этом федерация должна была возвращать в виде межбюджетных трансферов на Сахалин 25% от поступающих в госбюджет налогов по проекту «Сахалин-2». Но, как прозвучало на заседании комитета, эта доля с каждым годом сокращалась и в 2021 году полностью обнулилась. Потери бюджета области составили 37,4 млрд рублей.

На заседании комитета депутаты приняли решение рекомендовать Сахалинской областной думе принять на заседании проект постановления «О заключении на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в котором будет отражена просьба вернуть Сахалину 75% налогов от нефтегазового проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, экономист, депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин займется альтернативным федеральным бюджетом на 2022−2024 годы.