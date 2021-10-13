Якутск, 13 октября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Возглавлявший министерство образования Якутии Михаил Сивцев добровольно покинул свою должность. Об этом написал 13 октября глава региона Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Laborpains.org Отставка

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«Сивцев Михаил Петрович освобождён от должности министра образования и науки Якутии по собственной инициативе», — проинформирова л Айсен Николаев.

Исполнять обязанности министра будет Ирина Любимова, ранее работавшая заместителем руководителя ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября по инициативе Михаила Сивцева был расторгнут трудовой договор с ректором Малой академии наук республики Василием Павловым. Причиной стало то, что руководитель образовательного учреждения не хотел предоставлять его здание для размещения ковидного госпиталя. Узнав об отставке ректора, глава Якутии Айсен Николаев распорядился в течение часа восстановить его в должности.