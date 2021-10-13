Магадан, 13 октября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. В Магадане начал работать новый бассейн «Дельфин» — к занятиям приступили воспитанники спортивной школы №3 отделений «Плавание» и «Адаптивная физическая культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова Бассейн

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«Здесь светло, просторно и тепло, нет едкого запаха хлора. А это очень важно, так как во время тренировочного процесса, упражнений на скорость спортсмены, получают большую нагрузку, им нужен чистый воздух. Всегда начинать что-то новое непросто, но интересно. Мы рады, что приступили к занятиям здесь и приходим в «Дельфин» с удовольствием», — поделилась впечатлениями тренер по адаптивной физической культуре и спорту Евгения Зурова.

Специалисты отметили, что новый спортивный объект комфортен для людей с особенностями здоровья, в том числе с ограниченными возможностями передвижения.

Сейчас в «Дельфине» ребята, входящие в состав областной сборной команды, готовятся ко Всероссийскому турниру среди инвалидов всех категорий на призы Олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. Соревнования пройдут в ноябре в Башкирии.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на Октябрьской, 14а оснащен плавательным бассейном 25×8,5 м с дорожками. Также здесь оборудованы малая чаша для детей и большой спортивный зал.

Особое внимание в «Дельфине» уделяют вопросам санитарной безопасности — ежедневно специалисты отбирают порядка сотни проб.

Оценить новый бассейн смогут все жители города — в вечернее время «Дельфин» открыт для массового плавания.

Отмечается, что «Дельфин» начинали строить в 2018 году. Основной источник финансирования строительства — средства федерального бюджета, субсидия на развитие центров экономического роста РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Хлыстово Елабужского района Татарии во время нахождения в бассейне отравление парами хлора получили двое детей 2010 и 2018 годов рождения. Обоих мальчиков госпитализировали.