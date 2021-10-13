Вашингтон, 13 октября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Сбой в работе онлайн-видеохостинга YouTube отметили пользователи в Соединённых Штатах. Об этом 13 октября можно узнать из данных портала Downdetector, отслеживающего работу крупнейших интернет-площадок по всему миру.

(сс) Jonas Bengtsson Логотип Youtube

Большая часть пользователей, сообщивших о сбое, жалуется на проблемы в работе сайта (75% от общего числа жалоб). Ещё у 16% возникли проблемы с просмотром видео. На работу приложения жалобы поступили от 9% пользователей.

Пик жалоб на работу видеохостинга пришёлся на 19:21 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбоях по всему миру в мессенджере Telegram.