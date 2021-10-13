Москва, 13 октября, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Примерно треть граждан России из числа тех, кому предлагали предоставить свои биометрические данные, согласились на эту процедуру. К таким выводам пришли авторы социологического исследования из компании SuperJob, специализирующейся на поиске работы.

geralt Биометрия

«Каждый третий россиянин, получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру (35%)», — говорится в материалах компании.

В подавляющем большинстве случаев предложения о сдаче биометрических данных поступали из банков. Свою позицию респонденты, как правило, объясняли удобством использования различных сервисов — особенно мобильных приложений.

В целом подобные предложения поступали каждому восьмому опрошенному. 44% отказывались от процедуры, объясняя это тем, что не доверяют организации, опасаются утечки, недобросовестного использования информации и необоснованного использования своих данных.

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