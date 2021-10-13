Екатеринбург, 13 октября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. В Свердловской области из областного бюджета готовы потратить 4,5 млн рублей за услугу телевизионного вещания, посвящённого подведению итогов года и поздравлению от имени губернатора Евгения Куйвашева жителей региона с Новым годом. Итоги соответствующего тендера подведут 19 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Тендер (Выдержка из документации)

Заказчиком выступает департамент внутренней политики области, источник финансирования — бюджет Свердловской области.

Победитель тендера должен будет оказать услугу до 23 ч 59 мин 59 сек 25 декабря 2021 года. Услуга представляет собой телевизионное вещание из шести сюжетов в форме марафона «Новый Год в Свердловской области», пять из которых будут сняты в управленческих округах, а один, итоговый, будет включать церемонию вручения госнаград губернатором.

В техзадании уточняется, что сюжеты должны включать интервью ведущего с представителями разных структур и организаций. Предполагается, что каждый сюжет должен быть до 15 минут, а в одном «должны быть представлены поздравления от официальных лиц региона с наступающим Новым Годом».

Напомним, тем временем в области назревает конфликтная ситуация. Бизнесмены не согласны с введением системы QR-кодов и просят Куйвашева отказаться от нее. В соответствующем письме представители разных сфер экономики выражают свои опасения, что подобный шаг властей приведет к оттоку клиентов. Также авторы напоминают, что введение подобной системы в Москве имело негативный итог.