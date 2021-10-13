Владивосток, 13 октября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Жильцам горящего дома помогли спастись сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД лейтенант полиции Александр Сенник и сержант полиции Евгений Коростов в посёлке Лучегорск. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

(сс) Dieter_G Пожар

Информацию о задымлении в пятиэтажном жилом доме сообщила в дежурную часть полиции жительница Лучегорска. Сотрудники полиции Сенник и Коростов, находившиеся на патрулировании, немедленно отправились на место происшествия, вызвав экстренные службы.

Прибыв на место пожара, полицейские приняли решение не дожидаться прибытия экстренных служб и самим вывести людей из задымлённого дома. С пятого этажа, где находился очаг возгорания, было эвакуировано семь человек, в том числе двое детей. Всего из горящего дома полицейские вывели 35 человек. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели человека в результате пожара в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы.