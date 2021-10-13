Вашингтон, 13 октября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Северной Корее не стоит накалять обстановку на Корейском полуострове и создавать угрозы безопасности в регионе, заявил помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе встречи с южнокорейским коллегой Со Хуном, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Салливан подчеркнул необходимость для КНДР воздерживаться от действий по эскалации ситуации, а также подтвердил поддержку Соединенными Штатами межкорейского диалога и сотрудничества», — заявили в пресс-службе.

Также Вашингтон и Сеул вновь подтвердили свои планы по проведению денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, страны договорились о сотрудничестве по вопросам безопасности и создания сетей пятого поколения (5G).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын усомнился в намерениях США установить мир на Корейском полуострове. По его словам, высказываниям Вашингтона о мирных планах доверять нельзя, так как американская сторона последовательно демонстрирует враждебную политику по отношению к Пхеньяну.