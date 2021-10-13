Москва, 13 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Четверть всех самозанятых в России приходится на Москву. Об этом 13 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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На данный момент их количество в городе превышает 750 тысяч. Доля москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, достигла 10% от трудоспособного населения и этот показатель продолжает увеличиваться.

Ежемесячный прирост числа самозанятых составляет 30−35 тысяч человек. Данный сегмент столичной экономики относится к самым быстрорастущим. Основные виды деятельности среди самозанятых — репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт и строительство, маркетинг и реклама.

«Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, — 406 тысяч. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей», — сказала Сергунина.