Магадан, 13 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Магаданской области увеличится количество модельных библиотек — в 2022 году ещё две библиотеки столицы Колымы будут модернизированы. Учреждения выиграли в конкурсе модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Читайте также: Библиотекари Камчатки повысили квалификацию в рамках нацпроекта «Культура»

"Библиотекари кропотливо создавали дизайн-проекты двух библиотечных пространств. Они подбирали все детали и нюансы: от мебели и технопарка, до дизайна помещений», — рассказала заместитель директора библиотеки им. О. Куваева Наталья Павлюк.

В библиотеках создадут комфортный интерьер с игровыми зонами для детей. Появится модульная мебель, интерактивные игры и приложения, мягкие подиумы, грифельные доски и другое современное техническое оборудование.

В рамках реализации проекта планируется и пополнение фонда библиотек: книги с дополненной реальностью, 3D и 4D-энциклопедии, книги-игрушки, книжки-малышки, манги, графические романы.

В библиотеках будут оборудованы «информационные зоны» и места для индивидуальной работы. А оба читальных зала с легкостью преобразуются в залы для проведения культурно-массовых мероприятий.

Уделено внимание и созданию доступной среды — вход в библиотеку оснастят пандусом и поручнями, помещения снабдят навигационным оборудованием, основной персонал пройдет инструктаж по обеспечению доступности учреждения для маломобильных групп населения.

Обновленные библиотеки предложат своим читателям разнообразные программы, способствующие интеллектуальному, культурному и творческому развитию детей, молодежи, взрослого населения.

Отмечается, что 1 октября один из филиалов Централизованной библиотечной системы Магадана — Детско-юношеский центр чтения — стал модельной библиотекой.

«Модернизация библиотек — одно из важнейших направлений нацпроекта «Культура». Современные библиотеки — не унылые хранилища книг, а настоящие центры культуры для местного сообщества, имеющие возможность использовать в своей работе передовые информационно-коммуникационные технологии. Важно и дальше продолжать эту практику», — подчеркнула член регионального штаба ОНФ Наталья Гришина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке сотрудники краевой детской библиотеки им. Кручины в рамках нацпроекта «Культура» прошли курсы по современным направлениям библиотечного дела в федеральных центрах образования и повышения квалификации.