Иркутск, 13 октября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. «Братский завод ферросплавов» (БЗФ), который входит в дивизион горно-металлургического холдинга «Мечел», получил банкротный иск. Претензии кредитора арбитраж Иркутской области пока не принял к производству. Иск из-за недочётов оставлен без движения до 3 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

JPhotoStyle.com Банкротство

5 октября 2021 года с претензиями обратилось новосибирское АО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» — «СКБ Сибэлектротерм». В качестве арбитражного управляющего предложен участник НП «Саморегулируемая организация управляющий Северо-Запад».

Позднее судья Волкова оставила иск без движения. Она в числе прочего предложила заявителю уточнить номер дела, по которому вынесено решение, явившееся основанием для подачи заявления о банкротстве.

В марте 2021 года новосибирская компания отсудила у завода более 562 тыс. рублей основного долга и свыше 10,9 тыс. рублей неустойки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года группа «Мечел» заявила о проблемах с выплатой кредитов прошлых лет. 2020 год ПАО закончило с чистым убытком — 1,504 млрд рублей против прибыли 2019 года — 1,991 млрд рублей.

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