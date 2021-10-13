Гуанчжоу, Китай, 13 октября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. В провинции Гуандун на юге Китая была проведена операция по пресечению частых случаев контрабанды в водах устья реки Чжуцзян, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

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В ходе операции было раскрыто 55 дел, связанных с преступными группировками, и арестовано 353 подозреваемых, сообщила береговая охрана Китая (CCG). Также были изъяты контрабандные транспортные средства и контрабандные товары, в то время как были исследованы укрытия и места посадки, добавили в CCG.

Эта операция была первой в своем роде, совместно проведенной в этом районе береговой охраной органами общественной безопасности и морской полицией Гонконга.