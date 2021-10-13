Пекин, 13 октября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. По данным центральных властей, Китай начал инспекцию системы основанного на законодательстве управления в восьми провинциальных регионах страны, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Инспекторы из более чем 20 департаментов, включая правоохранительные и дисциплинарные органы, были направлены в Пекин, Тяньцзинь, Цзилинь и другие пять регионов страны. Для участия в инспекции также были приглашены эксперты и ученые из юридических школ и университетов, юристы и журналисты.

Сосредоточив внимание на правовом управлении, инспекторы будут использовать различные средства, такие как сбор общественного мнения и сбор конкретных дел, чтобы узнать о местных усилиях по созданию правовых правительств и решению соответствующих проблем.