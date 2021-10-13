Пекин, 13 октября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Китай будет поддерживать предпринимательство и инновации студентов колледжей с новыми усилиями, в соответствии с рядом руководящих принципов, опубликованных Генеральной канцелярией Госсовета КНР, передает 12 октября агентство Синьхуа.

Китай

Приветствуя студентов колледжа как активную силу предпринимательства и инноваций, руководящие принципы призывают к мерам по созданию более благоприятных условий для бизнес-стартапов и инновационных проектов, запущенных студентами колледжа.

В руководящих принципах говорится, что соответствующие департаменты должны усилить защиту интеллектуальной собственности для таких инновационных проектов. Они также подчеркнули важность улучшения финансовой поддержки предпринимателей и новаторов колледжей путем изучения новых каналов финансирования и внедрения благоприятной финансовой политики.

В руководящих принципах также отмечается необходимость улучшения образования в области предпринимательства и инноваций, призывая колледжи уделять больше внимания этим областям в своих учебных программах.