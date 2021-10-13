Южно-Сахалинск, 13 октября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Вице-премьеры РФ Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин посетят Сахалин и Хабаровский край. Они проверят, как выполняются поручения, которые по итогам рабочей поездки на Дальний Восток в июле 2021 года дал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает корреспондент ИА REGNUM 13 октября со ссылкой на сайт правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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В Хабаровске вице-премьеры проверят, как ведутся работы по завершению строительства детского больничного комплекса, а на Сахалине побывают в Курильской центральной районной больнице, куда по поручению Мишустина должны были закупить новое оборудование, в том числе компьютерный томограф и маммограф.

Также вице-премьеры посетят промышленные предприятия и важные объекты инфраструктуры. Отмечается, что Дмитрий Григоренко обсудит с представителями бизнеса реализацию на Курилах национальных проектов, а Марат Хуснуллин проведёт совещание по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин осмотрел строительную площадку и проект будущего нового терминала аэропорта Южно-Сахалинска.