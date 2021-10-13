Пекин, 13 октября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Главный рыночный наблюдатель Китая оштрафовал интернет-гиганта Meituan на 3,442 млрд юаней (около $533 млн) за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке онлайн-платформ доставки продуктов питания в стране и приказал компании «всесторонне исправить» свою деятельность, сообщает агентство Синьхуа.

Charlie fong В Китае

Штраф равен примерно 3% от общей выручки от продаж Meituan на внутреннем рынке в размере 114,7 млрд юаней в 2020 году, говорится в онлайн-заявлении Государственного управления рыночного регулирования Китая (SAMR).

Служба надзора за рынком Китая начала расследование этого дела в апреле этого года и обнаружила, что с 2018 года Meituan злоупотребляла своим положением на рынке услуг по доставке продуктов питания внутри страны, заставляя продавцов подписывать эксклюзивные соглашения о сотрудничестве.

Было также установлено, что компания приняла множество карательных мер, включая взимание депозитов с продавцов и использование технологической тактики, включающей данные и алгоритмы, оказывая давление на этих продавцов, чтобы они «выбирали одно из двух», чтобы исключить конкурентов и ограничить рыночную конкуренцию.

Такое поведение ослабило инновационную динамику и жизнеспособность платформы и нанесло ущерб интересам продавцов и потребителей платформы, говорится в заявлении SAMR.

Наблюдатель за рынком приказал Meituan прекратить незаконную деятельность, вернуть почти 1,29 млрд юаней в виде депозитов, выплаченных торговцами, чтобы сотрудничать исключительно с платформой заказа и доставки продуктов питания компании.

Meituan также было приказано всесторонне исправить свои неправомерные действия, усовершенствовать механизм взимания комиссионных и правила алгоритма, усилить защиту законных интересов предприятий общественного питания малого и среднего бизнеса на платформе и защиту законных прав и интересов персонала доставки.

Согласно SAMR, компания должна представить отчеты об улучшениях в своей практике в течение следующих трех лет и добиться регулируемого, инновационного, здорового и устойчивого развития.