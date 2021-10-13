Вашингтон, 13 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Повышение лимита государственного долга на $480 млрд одобрили члены палаты представителей Конгресса США. Предложение было выдвинуто 13 октября, трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Голосование ещё продолжается, но набрано уже достаточное количество голосов для одобрения инициативы. Повышение потолка госдолга позволит покрывать расходы, согласно расчётам минфина, до 3 декабря.

На прошлой неделе инициатива прошла одобрение в Сенате США. После одобрения палатой представителей Конгресса предложение должен будет рассмотреть президент США Джозеф Байден. При этом пресс-служба Белого дома сообщала о намерении американского лидера одобрить инициативу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президента США Трампа разозлила сделка по увеличению потолка госдолга на $480 млрд.