Москва, 13 октября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный разработчику суперкомпьютеров — АО «Т-Платформы». Претензии кредитора пока судья не принял к производству и дата первого заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от АО «Рамэк-ВС» из Санкт-Петербурга был подан 11 октября 2021 года. Сумма претензий не сообщалась. Между тем в октябре 2020 года в рамках двух судебных споров стороны подписали мировые соглашения. По первому — АО «Т-Платформы» признало долг в размере более 88,7 млн рублей, по второму — 14,5 млн рублей.

Напомним, ранее к IT-компании крупный финансовый иск подал Минпромторг России. Он требует выплаты 4,52 млрд рублей. В основе дела, которое рассмотрят 8 ноября 2021 года, лежит договор о выделении субсидии на компенсацию части затрат фирмы, подписанный в 2016 году.