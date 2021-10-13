Пекин, 13 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Китай будет развивать сектор услуг по ведению домашнего хозяйства в ближайшие пять лет, чтобы укрепить борьбу с нищетой и способствовать оживлению сельских районов, сообщает агентство Синьхуа.

Бедность

К 2025 году Китай рассчитывает облегчить сельским работникам, особенно тем, кто вырвался из нищеты, поиск работы в секторе домашнего хозяйства, говорится в документе, совместно выпущенном 14 правительственными ведомствами, включая Министерство коммерции КНР.

Через пять лет сектор бытовых услуг должен играть более активную роль в создании рабочих мест и повышении благосостояния людей. Он станет более брендированным, более профессиональным, более информированным и регулируемым, говорится в нем.

С этой целью в документе изложены меры, включая поддержку ключевых групп и улучшение государственных услуг для поощрения сельской рабочей силы к занятию работой в секторе домашнего хозяйства.

В нем предусматривались усилия по развитию сотрудничества между отраслевыми ассоциациями, крупными хозяйственными компаниями и правительствами регионов, вырвавшихся из нищеты. Необходимо приложить усилия для оказания финансовой поддержки соответствующим предприятиям и поощрения поставщиков услуг по ведению домашнего хозяйства к открытию своего бизнеса в сельских районах.

Также следует принять меры по развитию услуг по ведению домашнего хозяйства в округах, укреплению профессиональной подготовки, развитию брендов, интеграции домашнего хозяйства с услугами по уходу за пожилыми людьми и уходу за детьми и продвижению цифровизации сектора, говорится в нем.