Суйфыньхэ, Китай, 13 октября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Железнодорожный порт на границе Китая и России увеличил импорт угля для удовлетворения растущего спроса со стороны производителей электроэнергии и поставщиков тепла в северном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Knews.kg Уголь

В железнодорожном порту Суйфэньхэ, расположенном в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, во время празднования Дня образования КНР с 1 по 7 октября из России было импортировано 36 600 тонн угля.

По данным железнодорожной станции Суйфэньхэ, среднесуточный объем импорта угля достиг более 5000 тонн, что на 20,9% больше по сравнению со средним уровнем за первые три квартала этого года. Станция оптимизировала процесс перевозки импортных грузов, таких как погрузочно-разгрузочные операции, для повышения эффективности перевозок.

Также были приняты меры по пылеподавлению для защиты окружающей среды во время транспортировки. Тепловая энергия по-прежнему занимает значительную долю в производстве энергии в Китае, на ее долю приходится около 70% производства энергии. Предстоящий отопительный сезон усилил давление на электроснабжение в северном Китае.

Страна прилагает все усилия для обеспечения электроснабжения страны после того, как перебои в подаче электроэнергии остановили заводское производство и ударили по домохозяйствам в некоторых регионах.