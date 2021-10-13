Гонконг, Китай, 13 октября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Таможня Гонконга сообщила в четверг, что в прошлом месяце она раскрыла подозрительное дело о контрабанде скоростных катеров, крупнейшее из зарегистрированных таможней с точки зрения стоимости изъятия, сообщает агентство Синьхуа.

Гонконг

Таможня заявила, что изъяла партию подозрительных контрабандных товаров, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 210 млн гонконгских долларов (около $26,9 млн), включая товары высокой стоимости, дорогие пищевые ингредиенты и виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Таможня нацелилась на организованный контрабандный синдикат, действующий в райне Лунг Кву Тан с июня этого года, и провела совместную правоохранительную операцию с Отделом малых судов морской полиции 23 сентября.

Таможенники и сотрудники морской полиции заметили нескольких подозрительных мужчин, перетаскивавших картонные коробки из грузовика на скоростной катер на берегу моря в Лунг Кву Тане. Затем офицеры приняли меры, но эти люди немедленно запрыгнули на катер и скрылись.

Таможенники изъяли на месте происшествия грузовик, подозреваемый в причастности к этому делу. После последующего расследования таможенники совершили рейд на склад поблизости и дополнительно изъяли три грузовика, которые, как подозревается, связаны с этим делом, и крупную партию предполагаемых контрабандных товаров.

В ходе операции 34-летний мужчина и четыре грузовика, подозреваемые в причастности к этому делу, были арестованы и задержаны соответственно. Расследование продолжается. Арестованный мужчина был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования, и не исключаются дальнейшие аресты.

В соответствии с Постановлением Гонконга о защите исчезающих видов животных и растений, любое лицо, признанное виновным в импорте или экспорте исчезающих видов без лицензии, подлежит максимальному штрафу в размере 10 млн гонконгских долларов (около $1,28 млн) и тюремному заключению до 10 лет.