Макао, Китай, 13 октября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Общий импорт товаров в Макао увеличился на 42,6% в годовом исчислении до 12,23 млрд патак (около $1,5 млрд) в августе 2021 года, в то время как общий экспорт товаров вырос на 20,1% до 1,07 млрд патак, сообщает агентство Синьхуа.

Развлекательный комплекс Galaxy Macau. Котаи Стрип. Макао

Последний отчет Службы статистики и переписи населения Макао (DSEC) показал, что импорт мобильных телефонов, золотых украшений, сумок, кошельков и часов увеличился на 297,6%, 249,7%, 151,5% и 148,2% соответственно, в то время как импорт электронных компонентов и других текстильных изделий сократился на 59,2% и 30,9% соответственно.

Стоимость реэкспорта выросла на 15,0% до 889 млн патак в августе, при этом стоимость реэкспорта вина и одежды выросла на 432,0% и 95,0% соответственно. Между тем, стоимость внутреннего экспорта увеличилась на 54,5% до 176 млн патак, говорится в отчете DSEC. Дефицит товарооборота в августе составил 11,16 млрд патак.

С января по август этого года общая стоимость импорта товаров увеличилась на 124,2% в годовом исчислении до 101,34 млрд патак, в то время как общая стоимость экспорта товаров увеличилась на 28,2% в годовом исчислении до 8,89 млрд патак. Дефицит торгового баланса товаров составил 92,45 млрд патак за первые восемь месяцев 2021 года, что на 54,17 млрд патак больше, чем годом ранее.

Проанализированный по месту происхождения, импорт товаров из материковой части и Европейского союза (ЕС) за первые восемь месяцев вырос на 117,8% и 161,8% в годовом исчислении до 33,41 млрд патак и 31,63 млрд патак соответственно.

Проанализированный по направлениям, экспорт товаров на материк вырос на 27,4% в годовом исчислении до 1,37 млрд патак в период с января по август 2021 года. Экспорт в Гонконг, Соединенные Штаты и ЕС вырос на 30,2%, 32,2% и 2,9% в годовом исчислении соответственно. Внешняя торговля товарами составила 110,22 млрд патак в период с января по август 2021 года, что на 111,4% больше, чем годом ранее.