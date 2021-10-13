Сургут, Югра, 17 ноября, 2020, 16:06 — ИА Регнум. В экономической столице Югры, в Сургуте, новогодние утренники пройдут без родителей, в кругу детей и воспитателей. Об этом сообщает «СургутинформТВ» со ссылкой на городское управление дошкольными образовательными учреждениями.

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Резкое снижение заказов отмечают фотографы и видеооператоры, традиционно работающие на детских утренниках. Отменены театральные представления, а также поквартирные поздравления Деда Мороза и Снегурочки.

В горадминистрации Сургута уверяют, что детские сады к Новому году украсят. в каждом будет стоять праздничная ёлка.

Напомним, в Югре массовые мероприятия из-за эпидобстановки по коронавирусу отменены до 1 января 2020 года.